"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат

787
У середу, 24 серпня, «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда № 745/746 сполученням Київ — Славсько.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Розклад рейсу буде наступним:
  • Поїзд відправлятиметься з Києва о 06:08, зупиняючись у Львові о 11:56, і прибуватиме на станцію Славсько о 13:58.
  • Зворотно зі станції Славсько поїзд відходитиме о 14:28, зупиняючись у Львові о 16:24, та прибуватиме до Києва о 22:20.
Компанія заявила, що квитки найближчим часом будуть доступні в касах вокзалів та онлайн.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів на харківському напрямку.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.