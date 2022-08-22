"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат — Finance.ua

"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат Вчора 10:15

У середу, 24 серпня, «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда № 745/746 сполученням Київ — Славсько.

Про це повідомляє « Укрзалізниця ».

Розклад рейсу буде наступним:

Поїзд відправлятиметься з Києва о 06:08, зупиняючись у Львові о 11:56, і прибуватиме на станцію Славсько о 13:58.

Зворотно зі станції Славсько поїзд відходитиме о 14:28, зупиняючись у Львові о 16:24, та прибуватиме до Києва о 22:20.

Компанія заявила, що квитки найближчим часом будуть доступні в касах вокзалів та онлайн.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів на харківському напрямку.

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