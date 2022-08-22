"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат — Finance.ua

"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат
У середу, 24 серпня, «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда № 745/746 сполученням Київ — Славсько.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Розклад рейсу буде наступним:
- Поїзд відправлятиметься з Києва о 06:08, зупиняючись у Львові о 11:56, і прибуватиме на станцію Славсько о 13:58.
- Зворотно зі станції Славсько поїзд відходитиме о 14:28, зупиняючись у Львові о 16:24, та прибуватиме до Києва о 22:20.
Компанія заявила, що квитки найближчим часом будуть доступні в касах вокзалів та онлайн.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів на харківському напрямку.
Поділитися новиною