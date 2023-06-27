«Укрзалізниця» планує закрити станції, які не працюють понад 5 років — Finance.ua

«Укрзалізниця» планує закрити станції, які не працюють понад 5 років Сьогодні 06:22

Близько 5% станцій мережі «Укрзалізниці» уже не використовуються. Компанія планує закривати їх.

Про це повідомив член правління «УЗ» В’ячеслав Єрьомін.

«У нас є чітке розуміння щодо закриття взагалі непрацюючих станцій. Плануємо це робити. Підкреслюю, мова не про малодіяльні, а про ті дільниці, що не використовувалися п’ять і більше років. А проте є амортизація, витрати на їх утримання, податок на землю, хоча його зараз і зменшили до 0,25%, однак такі витрати є», — зазначив Єрьомін.

За його словами, для кожної з дільниць, що не використовується, шукатимуть окремі рішення, кожному рішенню передуватиме копіткий аналіз.

Нагадаємо, Європейській Союз інвестує в розбудову залізничної інфраструктури України. Ці кошти надаються в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF) для розвитку прикордонних переходів із Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.

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