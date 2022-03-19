"Укрзалізниця" перевозить приватні авто на захід країни: скільки це коштує — Finance.ua

"Укрзалізниця" перевозить приватні авто на захід країни: скільки це коштує

Вчора 09:33 — Особисті фінанси

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» здійснює перевезення автомобілів вагонами-автомобілевозами з Києва, Харкова та Дніпра у напрямку Львова.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Автомобілевози Укрзалізниці працюють повним ходом... Поки такі вагони курсують із Києва, Харкова та Дніпра у напрямку Львова», — зазначають в УЗ.

Згідно з повідомленням, автомобілевози доступні для замовлення щодня у складі пасажирських поїздів, один вагон вміщує 8 автомобілів.

Вартість перевезення автомобіля становитиме 1200-1700 гривень за тонну ваги автомобіля.

Оформити замовлення можна в касі відповідного вокзалу (для харків’ян можливе оформлення у Львові з отриманням автомобіля за пред’явленням квитанції).

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