Укрзалізниця отримала 105 генераторів на $2,7 млн — Finance.ua
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Укрзалізниця отримала 105 генераторів на $2,7 млн

Казна та Політика
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Укрзалізниця отримала 105 генераторів на $2,7 млн
Укрзалізниця отримала 105 генераторів на $2,7 млн
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту енергетичної безпеки передало Укрзалізниці 105 дизель-генераторів на суму 2,7 мільйона доларів.
Про це 16 травня повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що генератори будуть встановлені на ключових станціях основних маршрутів руху пасажирських і вантажних потягів.
Вони допоможуть Укрзалізниці забезпечити резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, і підтримувати безперебійний оперативно-технологічний зв’язок з суміжними операторами системи розподілу.
«Ці генератори посилять енергетичну стійкість Укрзалізниці шляхом резервування електропостачання для понад 100 тисяч споживачів і сприяння безперебійному перевезенню пасажирів і вантажів у межах України», — наголосила посол США Бріджит Брінк.
Всього з початку повномасштабного вторгнення рф американський уряд надав Україні понад 3300 генераторів.
В Укрзалізниці додали, що залізнична мережа України повністю інтегрована з мережами сусідніх країн: Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Генератори, надані USAID, дадуть змогу безперебійно перевозити пасажирів і вантажі, що є вкрай важливим для зміцнення економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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