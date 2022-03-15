"Укрзалізниця" націоналізує вагони рф, що є в Україні — Finance.ua
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"Укрзалізниця" націоналізує вагони рф, що є в Україні

Вчора 14:42Казна та Політика
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"Укрзалізниця" націоналізує вагони рф, що є в Україні"Укрзалізниця" націоналізує вагони рф, що є в Україні
В Україні починається націоналізація російських вагонів, що є в країні. Таких на сьогодні на залізничних коліях 15 076.
Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
«Це стало можливим після підписання президентом закону Про основні принципи примусового вилучення в Україні об’єктів права власності росії. Наразі 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям», — написав він у Telegram.
Камишін наголосив, що націоналізація відбувається у законних рамках. Спершу буде складено перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф.
«Потім буде Кабмін, РНБО, указ президента і ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже зараз. Визначити, хто із власників вагонів має в капіталі частку росії, — теж завдання нешвидке. Але є час і натхнення», — додав Камишін.
За його словами, тепер російські вагони працюватимуть на економіку України.
«Вони нам знадобляться, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу... Українських вагонів у росії всього 482», — наголосив голова правління Укрзалізниці.
За матеріалами: Корреспондент.net
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