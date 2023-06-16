Укртрансбезпека з початку року виписала понад 100 мільйонів гривень штрафів за перевантаження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укртрансбезпека з початку року виписала понад 100 мільйонів гривень штрафів за перевантаження

Казна та Політика
10
Укртрансбезпека з початку року виписала понад 100 мільйонів гривень штрафів за перевантаження
Укртрансбезпека з початку року виписала понад 100 мільйонів гривень штрафів за перевантаження
З початку року до державного бюджету сплачено понад 100 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагового контролю, зафіксовані системами автоматичної фіксації WIM.
Лише за минулий тиждень «Укртрансбезпека» винесла 467 постанов на понад 6,5 млн грн.
Найбільше порушників зафіксовано в Дніпропетровській області - 134 постанови на понад 2 млн грн.

На сьогодні працюють 48 WIM-систем на таких автошляхах:

  • Вінницька обл. — М-21 (WIM 13), М-30 (WIM 55)
  • Волинська обл. — М-19 (WIM 44), М-07 (WIM 54)
  • Дніпропетровська обл. — М-30 (WIM 58, WIM 20, WIM 60, WIM 78)
  • Житомирська обл. — М-06 (WIM 11), М-21 (WIM 65, WIM 27)
  • Закарпатська обл. — М-25 (WIM 28), Н-13 (WIM 83)
  • Запорізька обл. — Н-08 (WIM 15, WIM 69)
  • Івано-Франківська обл. — Н-10 (WIM 56)
  • Київська обл. — М-06 (WIM 1, WIM 2), М-03 (WIM 3, WIM 59), М-05 (WIM 5), М-07 (WIM 6)
  • Кіровоградська обл. — М-30 (WIM 12), Н-23 (WIM 29)
  • Львівська обл. — Н-09 (WIM 46), М-06 (WIM 34)
  • Одеська обл. — Н-33 (WIM 79), Т-16−27 (WIM 80), М-05 (WIM 49)
  • Полтавська обл. — М-22 (WIM 7), Н-31 (WIM 8), М-03 (WIM 53), Р-60 (WIM 77)
  • Рівненська обл. — Н-25 (WIM 51)
  • Тернопільська обл. — М-19 (WIM 66), Н-18 (WIM 67), М-30 (WIM 76)
  • Хмельницька обл. — Н-03 (WIM 14, WIM 47), М-30 (WIM 23, WIM 50), Н-25 (WIM 48)
  • Черкаська обл. — Н-01 (WIM 9, WIM 10)
  • Чернівецька обл. — Н-10 (WIM 57)
  • Харківська обл. — М-03 (WIM 81)
  • Сумська обл. — Н-07 (WIM 71), Р-65 (WIM 72)
Укртрансбезпека закликає дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.