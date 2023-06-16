Укртрансбезпека з початку року виписала понад 100 мільйонів гривень штрафів за перевантаження — Finance.ua

Укртрансбезпека з початку року виписала понад 100 мільйонів гривень штрафів за перевантаження Сьогодні 06:27 — Казна та Політика

Укртрансбезпека з початку року виписала понад 100 мільйонів гривень штрафів за перевантаження

З початку року до державного бюджету сплачено понад 100 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагового контролю, зафіксовані системами автоматичної фіксації WIM.

Лише за минулий тиждень «Укртрансбезпека» винесла 467 постанов на понад 6,5 млн грн.

Найбільше порушників зафіксовано в Дніпропетровській області - 134 постанови на понад 2 млн грн.

На сьогодні працюють 48 WIM-систем на таких автошляхах:

Вінницька обл. — М-21 (WIM 13), М-30 (WIM 55)

Волинська обл. — М-19 (WIM 44), М-07 (WIM 54)

Дніпропетровська обл. — М-30 (WIM 58, WIM 20, WIM 60, WIM 78)

Житомирська обл. — М-06 (WIM 11), М-21 (WIM 65, WIM 27)

Закарпатська обл. — М-25 (WIM 28), Н-13 (WIM 83)

Запорізька обл. — Н-08 (WIM 15, WIM 69)

Івано-Франківська обл. — Н-10 (WIM 56)

Київська обл. — М-06 (WIM 1, WIM 2), М-03 (WIM 3, WIM 59), М-05 (WIM 5), М-07 (WIM 6)

Кіровоградська обл. — М-30 (WIM 12), Н-23 (WIM 29)

Львівська обл. — Н-09 (WIM 46), М-06 (WIM 34)

Одеська обл. — Н-33 (WIM 79), Т-16−27 (WIM 80), М-05 (WIM 49)

Полтавська обл. — М-22 (WIM 7), Н-31 (WIM 8), М-03 (WIM 53), Р-60 (WIM 77)

Рівненська обл. — Н-25 (WIM 51)

Тернопільська обл. — М-19 (WIM 66), Н-18 (WIM 67), М-30 (WIM 76)

Хмельницька обл. — Н-03 (WIM 14, WIM 47), М-30 (WIM 23, WIM 50), Н-25 (WIM 48)

Черкаська обл. — Н-01 (WIM 9, WIM 10)

Чернівецька обл. — Н-10 (WIM 57)

Харківська обл. — М-03 (WIM 81)

Сумська обл. — Н-07 (WIM 71), Р-65 (WIM 72)

Укртрансбезпека закликає дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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