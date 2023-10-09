Укрпошта запустила сет-сюрприз: всередині оверсайз-худі та 9 рандомних марок воєнного часу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта запустила сет-сюрприз: всередині оверсайз-худі та 9 рандомних марок воєнного часу

Фондовий ринок
65
Укрпошта запустила сет-сюрприз: всередині оверсайз-худі та 9 рандомних марок воєнного часу
Укрпошта запустила сет-сюрприз: всередині оверсайз-худі та 9 рандомних марок воєнного часу
Укрпошта запустила у продаж 50 пронумерованих пакунків. У кожному — оверсайз-худі та конверт з 9 ексклюзивними поштовими марками.
«Сет-сюрприз для шанувальників філателістичних загадок. Всередині ховається оверсайз-худі з принтом, який несе в собі поштове ДНК, і 9 рандомних марок воєнного часу. А як пакет виявиться ексклюзивним, вам поталанить натрапити на легендарну марку „Русскій воєнний корабль, іді… !“», — сказано у повідомленні Укрпошти.
За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, марку «Русскій воєнний корабль, іді… !» можна знайти у 20% конвертів.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.