Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку — Finance.ua

Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку

Вчора 16:42 — Особисті фінанси

Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку

В «Укрпошті» додали можливість онлайн-оплати доставки посилок як в межах нашої країни, так і за її межі.

Про це сказано в повідомленні компанії.

«Нарешті! Оплачувати посилки, які ви відправляєте по Україні чи за кордон, можна у нашому мобільному застосунку.Ми давно готувалися до запуску такої можливості, й війна не стала для нас перешкодою», — сказано в повідомленні.

Тепер, щоб відправити посилку, потрібно дистанційно оформити її й оплатити, віднести у відділення й просканувати штрих-код.

Які ще послуги є в додатку пошти:

відстеження відправлень;

оформлення відправлень;

розрахунок вартості відправлень;

пошук відділень;

пошук поштових індексів;

переказ між картками;

переказ з картки у відділення;

переказ «З картки додому».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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