Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку — Finance.ua

Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку В «Укрпошті» додали можливість онлайн-оплати доставки посилок як в межах нашої країни, так і за її межі. Про це сказано в повідомленні компанії.
«Нарешті! Оплачувати посилки, які ви відправляєте по Україні чи за кордон, можна у нашому мобільному застосунку.Ми давно готувалися до запуску такої можливості, й війна не стала для нас перешкодою», — сказано в повідомленні.
Тепер, щоб відправити посилку, потрібно дистанційно оформити її й оплатити, віднести у відділення й просканувати штрих-код. Які ще послуги є в додатку пошти:
відстеження відправлень;
оформлення відправлень;
розрахунок вартості відправлень;
пошук відділень;
пошук поштових індексів;
переказ між картками;
переказ з картки у відділення;
переказ «З картки додому».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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