Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку — Finance.ua

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Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку

Вчора 16:42Особисті фінанси
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Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додаткуУкрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку
В «Укрпошті» додали можливість онлайн-оплати доставки посилок як в межах нашої країни, так і за її межі.
Про це сказано в повідомленні компанії.
«Нарешті! Оплачувати посилки, які ви відправляєте по Україні чи за кордон, можна у нашому мобільному застосунку.Ми давно готувалися до запуску такої можливості, й війна не стала для нас перешкодою», — сказано в повідомленні.
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Тепер, щоб відправити посилку, потрібно дистанційно оформити її й оплатити, віднести у відділення й просканувати штрих-код.
Які ще послуги є в додатку пошти:
  • відстеження відправлень;
  • оформлення відправлень;
  • розрахунок вартості відправлень;
  • пошук відділень;
  • пошук поштових індексів;
  • переказ між картками;
  • переказ з картки у відділення;
  • переказ «З картки додому».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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