Укрпошта з початку війни видала переселенцям понад два мільярди гривень — Finance.ua

Укрпошта з початку війни видала переселенцям понад два мільярди гривень Вчора 20:21 — Особисті фінанси

Національний поштовий оператор «Укрпошта» забезпечив виплату понад 2 мільярдів гривень фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам та жителям деокупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з них 544 млн грн становили виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам; понад 63 млн грн — державні разові виплати пасажирам евакуаційних поїздів.

Також майже 590 млн грн склали виплати внутрішньо переміщеним особам від УВКБ ООН, а понад 466 млн грн — виплати від Міжнародної організації з міграції найбільш вразливим групам внутрішньо переміщених осіб (з них майже 5 млн грн — на деокупованих територіях).

Майже 38,2 млн грн у зазначеній загальній сумі забезпечених оператором виплат становлять виплати українцям на деокупованих територіях від Товариства Червоного Хреста та майже 200 млн грн — від інших міжнародних гуманітарних організацій та фондів.

«Можливість привозити на деокуповані території саме готівку — вкрай важлива і необхідна, адже банківські установи там не працюють, і „Укрпошта“ — єдиний провайдер фінансових послуг не лише у селах, а й у звільнених містах», — пояснює заступник генерального директора «Укрпошти» з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Наразі поштовий оператор забезпечує різні формати грошових виплат:

видачу готівки у відділенні;

адресну доставку;

миттєві перекази;

доставку пересувними відділеннями;

виплати коштів пасажирам евакуаційних поїздів безпосередньо на вокзалах.

Економічна Правда За матеріалами:

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