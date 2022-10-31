Укрпошта з початку війни видала переселенцям понад два мільярди гривень — Finance.ua
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Укрпошта з початку війни видала переселенцям понад два мільярди гривень

Особисті фінанси
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Національний поштовий оператор «Укрпошта» забезпечив виплату понад 2 мільярдів гривень фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам та жителям деокупованих територій.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що з них 544 млн грн становили виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам; понад 63 млн грн — державні разові виплати пасажирам евакуаційних поїздів.
Також майже 590 млн грн склали виплати внутрішньо переміщеним особам від УВКБ ООН, а понад 466 млн грн — виплати від Міжнародної організації з міграції найбільш вразливим групам внутрішньо переміщених осіб (з них майже 5 млн грн — на деокупованих територіях).
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Майже 38,2 млн грн у зазначеній загальній сумі забезпечених оператором виплат становлять виплати українцям на деокупованих територіях від Товариства Червоного Хреста та майже 200 млн грн — від інших міжнародних гуманітарних організацій та фондів.
«Можливість привозити на деокуповані території саме готівку — вкрай важлива і необхідна, адже банківські установи там не працюють, і „Укрпошта“ — єдиний провайдер фінансових послуг не лише у селах, а й у звільнених містах», — пояснює заступник генерального директора «Укрпошти» з розвитку мережі Дмитро Поліщук.
Наразі поштовий оператор забезпечує різні формати грошових виплат:
  • видачу готівки у відділенні;
  • адресну доставку;
  • миттєві перекази;
  • доставку пересувними відділеннями;
  • виплати коштів пасажирам евакуаційних поїздів безпосередньо на вокзалах.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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