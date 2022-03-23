Укрпошта виплатила 80% пенсій: як оформити переадресацію — Finance.ua

Укрпошта виплатила 80% пенсій: як оформити переадресацію

Вчора 18:24 — Особисті фінанси

Незважаючи на активну фазу бойових дій через вторгнення військ рф, Укрпошта продовжує доставляти пенсії українським пенсіонерам. У цілому виплатили майже 80% пенсій за березень.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Станом на 22 березня українським пенсіонерам доставлено 8,4 млрд грн, що становить майже 80% пенсій, які доставляють поштарі.

Поштарі запевнили, що намагаються знаходити рішення для обходу ворожих блокпостів, щоб дістатися до кожного пенсіонера.

Водночас, якщо в більшості областей доставили вже 93-99% грошей, то ситуація в зонах активних бойових дій набагато гірша.

«В Чернігівській області виплачено 16 %, в Запорізькій 48%, в Харківській — 50%, в Херсонській 57%, в Сумській — 60% пенсій. Як тільки будуть сформовані зелені коридори до міст, які тимчасово окуповані російськими нападниками або перебувають під обстрілами, Укрпошта одразу доставить виплати», — сказано в повідомленні.

Там уточнили, що чимало українців через воєнні дії змінили місця проживання, але не всі ще оформили переадресацію.

Як оформити переадресацію пенсії

Українцям, які були змушені тимчасово змінити місця проживання всередині країни через навалу російських окупантів, пропонують оформити звернення на переадресацію виплат.

Дати про себе знати можна:

прийшовши особисто до Укрпошти;

зателефонувавши до контакт-центру за номером телефону 0 800 300 545 (дзвінки безкоштовні);

заповнивши онлайн-форму;

звернувшись до Пенсійного фонду України 0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні).

Особиста інформація, потрібна для оформлення переадресації пенсії:

прізвище, ім’я та по батькові одержувача;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону;

спосіб отримання (відділення чи доставка на адресу);

попередня та нова адреси доставки.

Ті, хто отримують пенсію поштовим переказом, мають повідомити оператору додатково код переказу, який надіслано в смс-повідомленні.

Коли виплатять переоформлену пенсію:

Кошти мають бути виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів. Затримки можуть бути спричинені бойовими діями на території країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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