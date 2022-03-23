Укрпошта виплатила 80% пенсій: як оформити переадресацію — Finance.ua

Станом на 22 березня українським пенсіонерам доставлено 8,4 млрд грн, що становить майже 80% пенсій, які доставляють поштарі.
Поштарі запевнили, що намагаються знаходити рішення для обходу ворожих блокпостів, щоб дістатися до кожного пенсіонера.
Водночас, якщо в більшості областей доставили вже 93-99% грошей, то ситуація в зонах активних бойових дій набагато гірша.
«В Чернігівській області виплачено 16 %, в Запорізькій 48%, в Харківській — 50%, в Херсонській 57%, в Сумській — 60% пенсій. Як тільки будуть сформовані зелені коридори до міст, які тимчасово окуповані російськими нападниками або перебувають під обстрілами, Укрпошта одразу доставить виплати», — сказано в повідомленні.
Там уточнили, що чимало українців через воєнні дії змінили місця проживання, але не всі ще оформили переадресацію.
Як оформити переадресацію пенсії
Українцям, які були змушені тимчасово змінити місця проживання всередині країни через навалу російських окупантів, пропонують оформити звернення на переадресацію виплат.
Дати про себе знати можна:
прийшовши особисто до Укрпошти;
зателефонувавши до контакт-центру за номером телефону 0 800 300 545 (дзвінки безкоштовні);