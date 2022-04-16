Укрпошта відновила роботу майже 6 тисяч відділень — Finance.ua

Укрпошта відновила роботу майже 6 тисяч відділень

Вчора 04:16 — Казна та Політика

Укрпошта відновила роботу майже 6 тисяч відділень

Станом на 15 квітня в Україні працюють 4659 стаціонарних і 1316 пересувних відділень Укрпошти.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

«Поступово відновлюємо роботу й в інших областях. Відтак, сьогодні працює майже 6000 відділень по всій країні», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще нещодавно лідеркою за кількістю відчинених відділень була Львівська область, а станом на 15 квітня — Київська.

«465 відділень (на Київщині. — Ред.) готові приймати ваші посилки, оформлювати перекази, приймати оплату за комуналку та видавати пенсії», — додали в компанії.

Інфографіка: Укрпошта

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