Укрпошта відновила роботу майже 6 тисяч відділень — Finance.ua
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Укрпошта відновила роботу майже 6 тисяч відділень

Вчора 04:16Казна та Політика
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Укрпошта відновила роботу майже 6 тисяч відділеньУкрпошта відновила роботу майже 6 тисяч відділень
Станом на 15 квітня в Україні працюють 4659 стаціонарних і 1316 пересувних відділень Укрпошти.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
«Поступово відновлюємо роботу й в інших областях. Відтак, сьогодні працює майже 6000 відділень по всій країні», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ще нещодавно лідеркою за кількістю відчинених відділень була Львівська область, а станом на 15 квітня — Київська.
«465 відділень (на Київщині. — Ред.) готові приймати ваші посилки, оформлювати перекази, приймати оплату за комуналку та видавати пенсії», — додали в компанії.
Інфографіка: Укрпошта Інфографіка: Укрпошта

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За матеріалами: Укрінформ
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