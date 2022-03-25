«Укрпошта» відновила доставку товарів та пенсій у Луганській області — Finance.ua

«Укрпошта» відновила доставку товарів та пенсій у Луганській області

Вчора 15:12 — Казна та Політика

На Луганщині поступово відновлюється робота національного поштового оператора «Укрпошта».

Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

Так, за його словами, станом на сьогодні 335 людей похилого віку з Білогорівки, Золотарівки, Верхньокам’янки та Шипилівки вже отримали пенсії через пересувні відділення оператора.

«Вперше з початку російського воєнного вторгнення нам вдалося доставити пенсії, продукти харчування та інші товари першої необхідності до населених пунктів Луганської області, які традиційно отримували їх через підприємства АТ «Укрпошта», — зазначив Вадим Шестопалов, керівник Донецької дирекції АТ «Укрпошта», яка зараз обслуговує одночасно дві області.

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