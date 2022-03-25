«Укрпошта» відновила доставку товарів та пенсій у Луганській області — Finance.ua
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«Укрпошта» відновила доставку товарів та пенсій у Луганській області

Вчора 15:12Казна та Політика
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На Луганщині поступово відновлюється робота національного поштового оператора «Укрпошта».
Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
Так, за його словами, станом на сьогодні 335 людей похилого віку з Білогорівки, Золотарівки, Верхньокам’янки та Шипилівки вже отримали пенсії через пересувні відділення оператора.
«Вперше з початку російського воєнного вторгнення нам вдалося доставити пенсії, продукти харчування та інші товари першої необхідності до населених пунктів Луганської області, які традиційно отримували їх через підприємства АТ «Укрпошта», — зазначив Вадим Шестопалов, керівник Донецької дирекції АТ «Укрпошта», яка зараз обслуговує одночасно дві області.
За матеріалами: РБК-Україна
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