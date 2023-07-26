«Укрпошта» відкрила продаж нової марки на честь Служби безпеки України (фото) — Finance.ua
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«Укрпошта» відкрила продаж нової марки на честь Служби безпеки України (фото)

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«Укрпошта» відкрила продаж нової марки на честь Служби безпеки України (фото)
«Укрпошта» відкрила продаж нової марки на честь Служби безпеки України (фото)
Акціонерне товариство «Укрпошта» офіційно вводить в обіг поштову марку «Служба безпеки України», яка є фінальним випуском героїчної серії «Слава Силам оборони і безпеки України!».
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.
«Як обіцяли, запустили в продаж у наших відділеннях та онлайн фінальну марку в серії „Сили Безпеки та Оборони України“ — „Служба Безпеки України“. Всі світлини з погашення по всій країні після обіду, а всім гарного дня і чекаємо Вас у нас!», — написав Смілянський.
«Укрпошта» відкрила продаж нової марки на честь Служби безпеки України (фото)
Зазначається, що тираж поштової марки — 1 млн 075 тис. примірників. Номінал марки — F, що відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України. Кількість марок у аркуші - 5+1. До марки випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та художню картку. Випуск здійснено за сприяння Служби безпеки України.
Поштові набори «Служба безпеки України» вже можна придбати у відділеннях поштового оператора по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.
За матеріалами:
Finance.ua
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