«Укрпошта» відкрила продаж нової марки на честь Служби безпеки України (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» відкрила продаж нової марки на честь Служби безпеки України (фото) Сьогодні 14:38

«Укрпошта» відкрила продаж нової марки на честь Служби безпеки України (фото)

Акціонерне товариство «Укрпошта» офіційно вводить в обіг поштову марку «Служба безпеки України», яка є фінальним випуском героїчної серії «Слава Силам оборони і безпеки України!».

Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram

«Як обіцяли, запустили в продаж у наших відділеннях та онлайн фінальну марку в серії „Сили Безпеки та Оборони України“ — „Служба Безпеки України“. Всі світлини з погашення по всій країні після обіду, а всім гарного дня і чекаємо Вас у нас!», — написав Смілянський.

Зазначається, що тираж поштової марки — 1 млн 075 тис. примірників. Номінал марки — F, що відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України. Кількість марок у аркуші - 5+1. До марки випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та художню картку. Випуск здійснено за сприяння Служби безпеки України.

Поштові набори «Служба безпеки України» вже можна придбати у відділеннях поштового оператора по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.

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