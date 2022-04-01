Укрпошта сплатила до Держбюджету 48,6 млн грн дивідендів з прибутку 2021 року — Finance.ua

Укрпошта сплатила до Держбюджету 48,6 млн грн дивідендів з прибутку 2021 року

Вчора 11:50 — Фондовий ринок

За підсумками 2021 року Укрпошта сплатила в Державний бюджет України 48,6 млн грн дивідендів. Сума відрахувань складає 30% від чистого річного прибутку компанії, який, за оперативними даними, в минулому році склав 162 млн грн*.

Про це повідомили в компанії.

За 2021 рік Укрпошта отримала 11,1 млрд грн чистого доходу, що на 21% більше, ніж у попередньому. За результатами 2021 року національний поштовий оператор виплатив 3,2 млрд грн податків та зборів, внесків і обов’язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів країни.

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Сьогодні місяць після початку активної фази війни, розпочатої 8 років тому, вже важко пригадати, яким був 2021-й. Але наші результати за рік минулий, як і прибуток у 2019 та 2020 роках, дали можливість накопичити певні резерви, які стали дуже в нагоді під час війни.

За рік доходи від доставки внутрішніх та міжнародних відправлень в 2021 р. збільшилися на 46,5%. Такий показник — результат ефективної співпраці з найбільшими інтернет-магазинами та маркетплейсами країни, а також збільшення кола корпоративних клієнтів представниками малого і середнього бізнесу в усіх регіонах. В компанії відзначають, що обсяги внутрішніх посилок загалом зросли на 30%, а окремо по корпоративному бізнесу — на 99%.

В той же час збільшувалися обсяги і доходи по інших основних напрямках бізнесу. Зокрема, доходи від переказів зросли на 10%, платежів — на 31%.

В лютому 2022 року оголошення активної фази війни з боку росії ускладнило роботу бізнесу всієї країни, і Укрпошти зокрема. Проте уже через два тижні в компанії констатують обережну, але позитивну динаміку, фіксують поступове відновлення обсягів.

Особливий попит спостерігається до доставки товарів українських підприємців за межі країни, яка стала можливою з перших днів воєнного стану завдяки вчасному перегляду логістичних маршрутів та вдалій співпраці з поштами світу в рамках Всесвітнього поштового союзу.

Так, для доставки з України зараз відкриті майже всі країни світу, а з США налагоджене пряме авіасполучення, яке дозволило тільки за березень здійснити 4 прямі рейси з українським експортом. Значну долю в роботі компанії наразі займає питання доставки гуманітарної допомоги та підтримки державних програм з перевезення вантажів у критичні регіони та евакуації бізнесу зі сходу країни.

Як повідомлялося, Укрпошта виплатила 82,5 млн грн дивідендів за результатами 2020 року, що становить 50% від тогорічного прибутку компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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