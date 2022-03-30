Укрпошта розпочала виплату пенсій за квітень в усіх регіонах країни — Finance.ua

Укрпошта розпочала виплату пенсій за квітень в усіх регіонах країни

Вчора 17:55 — Особисті фінанси

Укрпошта розпочала виплату пенсій за квітень в усіх регіонах країни

Наприкінці березня Укрпошта розпочала виплати пенсій за квітень в усіх регіонах України, включаючи складні райони Луганської, Херсонської, Чернігівської, Сумської та інших областей.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Нагадаємо, що усі клієнти, які обслуговуються в Укрпошті, отримують пенсійні та грошові виплати адресно і готівкою. Якщо людина змінила місце проживання, в компанії працює механізм переадресації виплат на будь-яке інше доступне відділення.

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Що для цього потрібно. Для цього треба звернутися до контакт-центру Укрпошти або Пенсійного фонду і вказати дані вашого нового місцерозташування.

Якщо пенсіонер, який раніше отримував пенсію в банку, наразі не має доступу до банківського відділення, він може звернутися до Пенсійного фонду України для отримання пенсії в найближчому відділенні Укрпошти або передати заяву через листоношу чи в будь-якому поштовому відділенні.

Нагадаємо, що станом на сьогодні Укрпошта має найбільшу мережу відділень, що працює: залежно від графіків, щодня відкривається до 5 тис стаціонарних відділень та 1,3 тис. пересувних — це більше, ніж мережа усіх банківських відділень в Україні.

За березень Укрпошта готівкою доставила 85% або 8,9 млрд грн пенсій для пенсіонерів в міста і села по всій Україні — всюди, де це було безпечно. Завдяки цьому понад 2,5 млн літніх людей отримали кошти.

Як оформити переадресацію пенсійних та інших виплат за новим місцем проживання

Для цього потрібно:

1. Звернутися:

• до Укрпошти, зателефонувавши до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та обрати кнопку 2 — розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні), або заповнивши онлайн-форму;

• або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням чи передати інформацію через електронний кабінет.

2. Повідомити про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передати наступну інформацію:

• прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

• адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

• паспортні дані (серія та номер паспорту);

• номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

• спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)

• нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні.

Кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів.

Також пенсію можна отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ — про це також потрібно повідомити оператора.

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