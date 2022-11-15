Укрпошта продала на eBay марок та брендованих товарів на 7,5 млн гривень — Finance.ua
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Укрпошта продала на eBay марок та брендованих товарів на 7,5 млн гривень

Фондовий ринок
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Акціонерне товариство «Укрпошта» продало на торговому майданчику eBay марок та брендованих товарів на 7,5 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«Офіційний онлайн-магазин на eBay Укрпошта відкрила в травні поточного року, щоб покупці з усього світу могли замовляти українські патріотичні марки та мерч. За 5 місяців компанія тільки через цей канал продажів відправила понад 5 тис замовлень на суму більше 7,5 млн грн для покупців на eBay з усього світу», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Укрпошта стала першою в світі серед національних поштових операторів, хто розпочав роботу на міжнародному маркетплейсі eBay і вже за кілька місяців з початку продажів отримала статус top-rated seller.
eBay — одна з найбільших торгових платформ, яка об’єднує понад 17 млн продавців та 142 млн активних покупців в 190 країнах.
Обсяги продажів товарів через eBay минулого року склали 87 мрлд доларів.
В червні «Укрпошта» відкрила свій магазин на Amazon.
За матеріалами:
Українські Новини
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