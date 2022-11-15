Укрпошта продала на eBay марок та брендованих товарів на 7,5 млн гривень — Finance.ua

Укрпошта продала на eBay марок та брендованих товарів на 7,5 млн гривень
Акціонерне товариство «Укрпошта» продало на торговому майданчику eBay марок та брендованих товарів на 7,5 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«Офіційний онлайн-магазин на eBay Укрпошта відкрила в травні поточного року, щоб покупці з усього світу могли замовляти українські патріотичні марки та мерч. За 5 місяців компанія тільки через цей канал продажів відправила понад 5 тис замовлень на суму більше 7,5 млн грн для покупців на eBay з усього світу», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Укрпошта стала першою в світі серед національних поштових операторів, хто розпочав роботу на міжнародному маркетплейсі eBay і вже за кілька місяців з початку продажів отримала статус top-rated seller.
eBay — одна з найбільших торгових платформ, яка об’єднує понад 17 млн продавців та 142 млн активних покупців в 190 країнах.
Обсяги продажів товарів через eBay минулого року склали 87 мрлд доларів.
В червні «Укрпошта» відкрила свій магазин на Amazon.
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