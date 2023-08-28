«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки — Finance.ua

«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки Сьогодні 15:19 — Особисті фінанси

«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки

У День пам’яті загиблих захисників України, 29 серпня, «Укрпошта» випустить благодійну поштову марку «Вічна памʼять!». З 28 серпня марку та конверт можна передзамовити онлайн.

Про це повідомив гендиректора АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Ми маємо памʼятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому вже за декілька днів наші діти знову підуть до школи. Тому „Укрпошта“ оголошує випуск марки „Вічна памʼять“, що буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті захисників України», — зазначив Смілянський.

За його словами, започаткована у 2019 році дата сьогодні набула ще глибшого змісту.

Як повідомив гендиректор «Укрпошти», 3 грн з кожного випуску підуть на допомогу дітям загиблих захисників України.

«Ми довго думали над напрямком благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям. Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі - діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки — ми зробимо саме це», — наголосив Смілянський.

Він додав, що спецпогашення марки по всій країні відбудуться 29 серпня.

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Тираж поштової марки — 500 000 екземплярів. Номінал — U = 12,00 грн (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України) + 3,00 грн (додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі). Вартість — 75 грн.

Ескізом до нової поштової марки стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба». На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій. У давньоруській міфології вирій — вічно зелена й сонячна країна, що розташована далеко на сході (або на півдні, «за морем»), де мешкають душі померлих.

Як придбати поштову марку

З 28 серпня в поштовому маркеті відкривається передзамовлення на марковий аркуш. Кожен може придбати не більш як 10 аркушів одночасно. Для оформлення передзамовлення перейдіть за посиланням . Відправлення поштових марок розпочнеться після 29 серпня — дати введення випуску в обіг.

Усі охочі з різних куточків країни попередньо можуть купувати конверт «Перший день» , відправлення якого, на відміну від марок, здійснюватиметься за фактом замовлення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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