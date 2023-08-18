Укрпошта оголосила про випуск марки «Україна — Мати» Сьогодні 11:24 — Особисті фінанси

Укрпошта оголосила про випуск марки «Україна — Мати»

До Дня Незалежності нашої держави Укрпошта випустить нову поштову марку «Україна-мати» із зображенням монументальної скульптури.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться в столиці, спецпогашення — у всіх регіонах України.

«„Батьківщину-мати“ називають і символом програної боротьби за київський історичний ландшафт і одним із найкращих зразків світової монументальної скульптури. Є ті, хто вважає доречним позбутися її, як і ті, хто тяжіє до „залишити“. Встановлення українського тризуба та ймовірне перейменування на „Україна-мати“ — крок до переосмислення історії. Укрпошта, як і зазвичай, не залишається осторонь та миттєво реагує на події сьогодення. Поштовий випуск „Україна-мати“ візуалізує оновлений образ монументальної скульптури та демонструє, що концептуалізація триває», — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Деталі марки:

Тираж — 600 000 поштових марок.

Номінал — U (12 грн), що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України.

Кількість поштових марок в аркуші — 6 (3×2).

Передбачено також конверт «Перший день», немаркований художній конверт та художні листівки.

Колекція мерчу Укрпошти поповниться й магнітом «Україна-мати».

Автор поштового випуску — Зінаїда Кубар. Скульптор монумента — Василь Бородай.

З 18 серпня у поштовому маркеті відкривається передзамовлення на набір, що включає марковий аркуш, художній конверт та листівки. Є змога придбати не більш як 10 наборів одночасно. Для оформлення передзамовлення перейдіть за посиланням . Відправлення розпочнеться з 24 серпня, щойно нову поштову марку буде введено в обіг. Цього ж дня у поштовому маркеті будуть доступними для купівлі презентаційна папка з набором поштової продукції, сувенірна рамка та картмаксимум.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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