"Укрпошта" до кінця березня знизила комісію за оплату комунальних послуг у відділеннях — Finance.ua
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"Укрпошта" до кінця березня знизила комісію за оплату комунальних послуг у відділеннях

Вчора 15:12Особисті фінанси
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Фото: facebook.com/ukrposhtaceoФото: facebook.com/ukrposhtaceo
«Укрпошта» на період із 15 березня до 1 квітня 2022 року на 50% знизила комісію за оплату комунальних послуг у своїх відділеннях.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.
«З 15 березня по 1 квітня ви можете сплатити комунальні платежі з комісією в 2 рази меншою ніж у мирні часи (в будь який час дня). Дуже важливо, щоб економіка працювала, щоб комунальні підприємства, які забезпечують критичну інфраструктуру, мали на це ресурси. Більше того — частину готівкових коштів які ми отримуємо, особливо в оточених регіонах, ми одразу спрямовуємо на виплату пенсій нашим бабусям та дідусям», — повідомив Смілянський.

Довідка Finance.ua:

  • Президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу. Глава держави заявив, що скасовуються всі перевірки бізнесу і вводиться спрощений облік;
  • податкова реформа включає в себе: скасування ПДВ і податку на прибуток — замість них вводиться ставка 2% від обороту і спрощений облік;. для 1 і 2 групи ФОПів вводиться добровільна оплата ЄСВ.
За матеріалами: Finance.UA
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