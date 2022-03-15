"Укрпошта" до кінця березня знизила комісію за оплату комунальних послуг у відділеннях — Finance.ua

"Укрпошта" до кінця березня знизила комісію за оплату комунальних послуг у відділеннях

Вчора 15:12 — Особисті фінанси

Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

«Укрпошта» на період із 15 березня до 1 квітня 2022 року на 50% знизила комісію за оплату комунальних послуг у своїх відділеннях.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.

«З 15 березня по 1 квітня ви можете сплатити комунальні платежі з комісією в 2 рази меншою ніж у мирні часи (в будь який час дня). Дуже важливо, щоб економіка працювала, щоб комунальні підприємства, які забезпечують критичну інфраструктуру, мали на це ресурси. Більше того — частину готівкових коштів які ми отримуємо, особливо в оточених регіонах, ми одразу спрямовуємо на виплату пенсій нашим бабусям та дідусям», — повідомив Смілянський.

Довідка Finance.ua:

Президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу. Глава держави заявив, що скасовуються всі перевірки бізнесу і вводиться спрощений облік;

податкова реформа включає в себе: скасування ПДВ і податку на прибуток — замість них вводиться ставка 2% від обороту і спрощений облік;. для 1 і 2 групи ФОПів вводиться добровільна оплата ЄСВ.

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