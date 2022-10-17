Укроборонпром завершує розробку ударного дрону, потужнішого за Shahed — Finance.ua

Укроборонпром завершує розробку ударного дрону, потужнішого за Shahed
Держконцерн Укроборонпром завершує розробку українського ударного безпілотника.
Про це повідомив Укроборонпром у Facebook.
Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг.
«Завершуємо розробку. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це „нічого“ успішно працює на полі бою, а ще деяке „нічого“ раз за разом проходить успішні випробування. Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами», — додали у концерні.
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