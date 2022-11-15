«Укрнафта» звільнила правління — Finance.ua
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«Укрнафта» звільнила правління

Фондовий ринок
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Акціонери найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта» на позачергових зборах 9 листопада ліквідували правління і призначили директором Сергія Корецького.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зокрема, були звільнені голова правління Олег Гез; член правління — заступник голови правління, виконавчий віце-президент по роботі з персоналом Олена Кропив’янська; член правління — заступник голови правління, головний фінансовий директор Ірина Євець; член правління — заступник голови правління, виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку Дмитро Мордовенко; член правління — заступник голови правління, виконавчий віце-президент з питань видобутку та переробки Сергій Наслєдніков; член правління — заступник голови правління, виконавчий віце-президент з питань технологій та послуг Олег Мальчик.
Як повідомляли Українськi Новини, «Укрнафту» та компанію «Укртатнафта» (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область) очолив Сергій Корецький.
Акції компаній «Мотор Січ», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) та «Укртатнафта» відчужені у власність держави на період дії воєнного стану.
Після його завершення активи можуть бути повернені власникам або буде відшкодовано їх вартість.
За матеріалами:
Українські Новини
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