Укрнафта запропонувала українським виробникам реалізацію товарів через свої АЗС — Finance.ua

Укрнафта запропонувала українським виробникам реалізацію товарів через свої АЗС Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

ПАТ «Укрнафта» пропонує українським виробникам товарів та послуг використовувати свої автозаправні комплекси як майданчик для реалізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії

«Укрнафта створює додаткові можливості для українських виробників товарів та послуг. Йдеться про майданчик для реалізації на базі 449 АЗК компанії, розташованих по всій країні — від основних магістралей до невеликих містечок та сіл», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у середньостроковій песпективі Укрнафта прагне стати компанією, що пропонує на своїх автозаправних комплексах товари, 100% вироблені в Україні. У компанії звернулися до виробників — від великих компаній до маленьких крафтярів — із пропозицією співпраці.

Як повідомлялося, у листопаді Укрнафта відновила торги газом на УЕБ після трирічної перерви.

Активи ПАТ «Укрнафта» 7 листопада були передані в управління Міністерства оборони.

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