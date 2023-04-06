Укрнафта планує пробурити мінімум три нові свердловини у 2023 році — Finance.ua

Укрнафта планує пробурити мінімум три нові свердловини у 2023 році
ПАТ «Укрнафта» планує протягом 2023 року пробурити мінімум три нові свердловини, а також забурки бокових стовбурів ще на трьох свердловинах.
Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький, передає пресслужба ПАТ.
«У планах на цей рік — буріння трьох нових свердловин, а також забурки бокових стовбурів ще на трьох свердловинах... Це базовий план з буріння, той мінімум, який ми ставимо собі. Будуть неглибокі свердловини 1 100 — 2 200 м. Більш того, ми плануємо провести сейсміку і за результатами, можливо, пробуримо ще одну свердловину», — зазначив він.
Корецький уточнив, що бурити компанія планує власними верстатами типу «Уралмаш 3Д-76» та ZJ-40, які є застарілими, але мають задовільний робочий стан і дозволяють проводити буріння на невеликі глибини.
Також на поточний рік «Укрнафта» запланувала провести 14 операцій ГРП (гідророзрив пласта) і ще три операції на нагнітальних свердловинах.
«З початку року вже провели дві операції ГРП, в тому числі — на нагнітальній свердловині з застосуванням унікальної технології Fly Ash Frac з використанням виносної золи, це відходи роботи українських ТЕС. Така технологія дозволяє щонайменше втричі здешевити вартість операції порівняно з використанням традиційних пропантів», — додав очільник ПАТ.
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