Укргідроенерго подало позов проти росії щодо стягнення компенсації в 17 мільярдів — Finance.ua
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Укргідроенерго подало позов проти росії щодо стягнення компенсації в 17 мільярдів

Фондовий ринок
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ПрАТ «Укргідроенерго» подало позов проти росії до Європейського Суду з прав людини з вимогою компенсації збитків, завданих збройною агресією росії проти України.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що загальна сума збитків, завданих активам «Укргідроенерго», сягнула майже 17 млрд грн.
Зокрема, окупанти завдали пошкоджень Каховській ГЕС та зруйнували недобудовану вітрову електростанцію на острові Зміїний.
За матеріалами:
Економічна Правда
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