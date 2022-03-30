"Укргідроенерго" має намір експортувати електроенергію до Європи – гендиректор — Finance.ua

"Укргідроенерго" має намір експортувати електроенергію до Європи – гендиректор

Вчора 19:45 — Казна та Політика

"Укргідроенерго" має намір експортувати електроенергію до Європи – гендиректор

Експорт електроенергії на ринки Європи сприяв би підвищенню фінансової ліквідності ПрАТ «Укргідроенерго» через більш високі ціни, вважає генеральний директор компанії Ігор Сирота.

«Щодо „Укргідроенерго“, то її головна роль — це забезпечувати потрібний будь-якій енергосистемі аварійний резерв, допоміжні послуги та послуги балансування. Це обов’язкові сегменти й добре оплачувані в Європі. Якби ми вийшли на цей ринок, це було б дуже добре для фінансової ліквідності. І ми до цього йдемо», — сказав Сирота в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

При цьому він зазначив, що «вигод буде більше, ніж на внутрішньому ринку».

Сирота припустив, що вихід на європейський ринок може відбутися вже найближчого місяця.

«Я думаю, що в тій ситуації з цінами на електроенергію та її дефіцитом, який сьогодні є в Європі, з тим ставленням до нас, з тією надійністю нашої енергосистеми, яку європейці побачили, протягом місяця ми зможемо вийти на їхні ринки», — наголосив він.

Нагадаємо, з 30 березня розпочався експорт електроенергії до Польщі після того, як НЕК «Укренерго» відновила зупинені з 24 лютого через вихід енергосистеми в ізольований режим аукціони з продажу доступу до міжнародних перерізів. Поки що аукціони за іншими напрямками не відновлено.

Викуп доступу до перерізів — єдиний варіант для комерційного обміну електроенергією з європейським ринком. Міністерство енергетики, зокрема, працює над імплементацією європейського законодавства щодо повного об’єднання ринків.

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