"Укргідроенерго" має намір експортувати електроенергію до Європи – гендиректор — Finance.ua
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"Укргідроенерго" має намір експортувати електроенергію до Європи – гендиректор

Вчора 19:45Казна та Політика
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"Укргідроенерго" має намір експортувати електроенергію до Європи – гендиректор"Укргідроенерго" має намір експортувати електроенергію до Європи – гендиректор
Експорт електроенергії на ринки Європи сприяв би підвищенню фінансової ліквідності ПрАТ «Укргідроенерго» через більш високі ціни, вважає генеральний директор компанії Ігор Сирота.
«Щодо „Укргідроенерго“, то її головна роль — це забезпечувати потрібний будь-якій енергосистемі аварійний резерв, допоміжні послуги та послуги балансування. Це обов’язкові сегменти й добре оплачувані в Європі. Якби ми вийшли на цей ринок, це було б дуже добре для фінансової ліквідності. І ми до цього йдемо», — сказав Сирота в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
При цьому він зазначив, що «вигод буде більше, ніж на внутрішньому ринку».
Сирота припустив, що вихід на європейський ринок може відбутися вже найближчого місяця.
«Я думаю, що в тій ситуації з цінами на електроенергію та її дефіцитом, який сьогодні є в Європі, з тим ставленням до нас, з тією надійністю нашої енергосистеми, яку європейці побачили, протягом місяця ми зможемо вийти на їхні ринки», — наголосив він.
Нагадаємо, з 30 березня розпочався експорт електроенергії до Польщі після того, як НЕК «Укренерго» відновила зупинені з 24 лютого через вихід енергосистеми в ізольований режим аукціони з продажу доступу до міжнародних перерізів. Поки що аукціони за іншими напрямками не відновлено.
Викуп доступу до перерізів — єдиний варіант для комерційного обміну електроенергією з європейським ринком. Міністерство енергетики, зокрема, працює над імплементацією європейського законодавства щодо повного об’єднання ринків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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