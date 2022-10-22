«Укргазвидобування» під час війни досягло рекордних показників буріння — Finance.ua

«Укргазвидобування» під час війни досягло рекордних показників буріння Вчора 06:29 — Фондовий ринок

Обсяг буріння нових свердловин БУ «Укрбургаз», бурового підрозділу АТ «Укргазвидобування», у вересні 2022 року сягнув рекордного показника — 30 222 м.

Про це повідомляє пресслужба АТ.

Крім того, у вересні буровики також встановили рекорд з добової проходки — 1 504 метри.

Такого результату вдалося досягти в умовах, коли частина родовищ компанії досі тимчасово окупована або ж вони перебувають поблизу лінії фронту, тож вести на них діяльність немає можливості. До того, внаслідок війни було обмежено технічний парк компанії, а постачання необхідних для роботи товарів та послуг ускладнилося.

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«У надскладних умовах наші буровики, за участі інших підрозділів, демонструють визначні результати навіть для звичайних часів. Це одна зі складових, завдяки яким ми плануємо вже наступного року повернутися до зростання видобутку вуглеводнів, перерваного повномасштабною війною», — заявив Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування».

Нагадаємо, що «Укргазвидобування» запустило нову свердловину на Полтавщині з видобутком 100 000 куб м газу на добу.

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