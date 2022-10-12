Укргазвидобування домовилося про співпрацю з чеською MND — Finance.ua

Укргазвидобування домовилося про співпрацю з чеською MND Вчора 16:15 — Фондовий ринок

АТ «Укргазвидобування» підписало меморандум про співпрацю із чеською компанією MND.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укргазвидобування

АТ «Укргазвидобування» та чеська компанія MND підписали меморандум 7 жовтня у празькому офісі MND. Зі сторони Укргазвидобування підписантом виступив Максим Вітик, директор зі стратегічних проєктів, зі сторони MND — Яна Гамршмідова.

«Ми продовжуємо залучати міжнародних партнерів для збільшення запасів українського газу, не очікуючи завершення війни. Більше того, в умовах енергетичного шантажу росії це питання навіть набуло ще більшої актуальності. Впевнений, що наша співпраця з MND Group забезпечить розвиток нових можливостей для зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв. Карпатський регіон і раніше був у фокусі нашої діяльності, наразі це один з найбільш безпечних регіонів, де ми можемо запускати нові проєкти», — повідомив директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Олег Толмачев.

Зазначається, що MND має багаторічний досвід видобування вуглеводнів в Чехії, також з 2014 року здійснює розвідку та видобування на 5 нафтогазових родовищах в Україні. Компанії планують поєднати свої знання Західного регіону для розкриття потенціалу ще не вивчених ділянок.

MND входить до групи KKCG, яку заснував чеський підприємець Карел Комарек. Компанія зосереджується на різних сферах в енергетичному секторі: від видобутку нафти та газу до виробництва енергії з відновлюваних ресурсів, таких як геотермальна або вітрова енергія.

MND також забезпечує чеські домогосподарства газом та електроенергією. Окрім Чехії, MND Group також працює в Україні, Німеччині та Італії.

Як повідомлялося, Група Нафтогаз із початку 2022 року збільшила видобування газу в західних областях України на 2% порівняно із минулорічними показниками.

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