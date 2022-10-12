Укргазвидобування домовилося про співпрацю з чеською MND — Finance.ua
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Укргазвидобування домовилося про співпрацю з чеською MND

Фондовий ринок
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АТ «Укргазвидобування» підписало меморандум про співпрацю із чеською компанією MND.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укргазвидобування.
АТ «Укргазвидобування» та чеська компанія MND підписали меморандум 7 жовтня у празькому офісі MND. Зі сторони Укргазвидобування підписантом виступив Максим Вітик, директор зі стратегічних проєктів, зі сторони MND — Яна Гамршмідова.
«Ми продовжуємо залучати міжнародних партнерів для збільшення запасів українського газу, не очікуючи завершення війни. Більше того, в умовах енергетичного шантажу росії це питання навіть набуло ще більшої актуальності. Впевнений, що наша співпраця з MND Group забезпечить розвиток нових можливостей для зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв. Карпатський регіон і раніше був у фокусі нашої діяльності, наразі це один з найбільш безпечних регіонів, де ми можемо запускати нові проєкти», — повідомив директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Олег Толмачев.
Зазначається, що MND має багаторічний досвід видобування вуглеводнів в Чехії, також з 2014 року здійснює розвідку та видобування на 5 нафтогазових родовищах в Україні. Компанії планують поєднати свої знання Західного регіону для розкриття потенціалу ще не вивчених ділянок.
MND входить до групи KKCG, яку заснував чеський підприємець Карел Комарек. Компанія зосереджується на різних сферах в енергетичному секторі: від видобутку нафти та газу до виробництва енергії з відновлюваних ресурсів, таких як геотермальна або вітрова енергія.
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MND також забезпечує чеські домогосподарства газом та електроенергією. Окрім Чехії, MND Group також працює в Україні, Німеччині та Італії.
Як повідомлялося, Група Нафтогаз із початку 2022 року збільшила видобування газу в західних областях України на 2% порівняно із минулорічними показниками.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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