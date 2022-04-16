Укренерго запустило нову високовольтну лінію вартістю понад 500 мільйонів — Finance.ua

Укренерго запустило нову високовольтну лінію вартістю понад 500 мільйонів

Вчора 07:38 — Енергетика

Укренерго запустило нову високовольтну лінію вартістю понад 500 мільйонів

НЕК «Укренерго» на заході України завершила будівництво та включила у роботу лінію класом напруги 330 кВ — вартість реалізації проєкту становила 546 млн грн (без ПДВ).

Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».

Лінія стала першим енергооб’єктом в енергосистемі, завершеним та введеним у роботу НЕК «Укренерго» в умовах війни.

«Спорудження лінії було передбачене 10-річним планом розвитку системи передачі, який щорічно актуалізує компанія. Будівництво тривало 17 місяців», — йдеться у повідомленні.

Назви ліній електропередачі не вказано, зважаючи на обмеження для публікації інформації під час воєнного стану відповідно до настанов Міністерства енергетики України.

«Ця лінія є важливим елементом у підвищенні надійності роботи енергосистеми в умовах синхронної роботи з ENTSO-E та майбутнього розширення експортно-імпортних поставок електроенергії між Україною та Європою», — зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Вартість реалізації проєкту склала 546 млн грн (без ПДВ).

«При цьому завдяки конкуренції на тендері, а також переважно завдяки оптимізації проєктних рішень вдалося зекономити майже 20% (134 млн грн) коштів від початкової вартості. Джерелом фінансування були тарифні кошти НЕК „Укренерго“ та дохід компанії від продажу доступу до міждержавних перетинів», — додали в «Укренерго».

«Нова високовольтна лінія вже сьогодні підвищує надійність функціонування мережі та електропостачання споживачів західного регіону, зокрема, забезпечує потреби поступово зростаючого споживання електроенергії в ньому. Це пов’язано з релокацією бізнесу з лівобережної частини України у західні області. Також нова лінія разом із раніше встановленим обладнанням суттєво підвищує надійність живлення споживачів та промисловості всієї Чернівецької області», — пояснили в компанії.

Лінія також має суттєве значення для балансування енергосистеми України, кажуть в «Укренерго».

Зокрема, завдяки новій лінії підвищується надійність роботи Дністровської ГАЕС в насосному та генераторному режимах трьома гідроагрегатами в нормальній схемі, а з урахуванням майбутнього будівництва ще однієї ВЛ 330 кВ — чотирма гідроагрегатами.

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