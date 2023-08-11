Укренерго заборгувало «Гарантованому покупцю» 25 мільярдів — Finance.ua
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Укренерго заборгувало «Гарантованому покупцю» 25 мільярдів

Енергетика
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Укренерго заборгувало «Гарантованому покупцю» 25 мільярдів
Укренерго заборгувало «Гарантованому покупцю» 25 мільярдів
Станом на 1 серпня 2023 року заборгованість НЕК «Укренерго» перед державним підприємством «Гарантований покупець» за сплату послуги становить 25 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.
«Станом на 1 серпня 2023 року НЕК „Укренерго“ заборгувало за сплату послуги 25 млрд грн (з яких 2,3 за послугу 20 діб липня поточного року). За інформацією ДП „Гарантований покупець“, загальний відсоток розрахунків НЕК „Укренерго“ за послугу із забезпечення збільшення виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, надану ДП у 2023 році, складає 11%», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що борг Укренерго є однією з головним причин формування заборгованості з виплат за «зеленим» тарифом.
Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обговорила із учасниками ринку шляхи врегулювання заборгованості перед виробниками енергії з відновлюваних джерел.
Джерелом виплат за «зеленим» тарифом є тариф на передачу електроенергії НЕК «Укренерго». У грудні 2022 року НКРЕКП затвердила поетапне підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на послуги із передачі: із 1 січня 2023 року — до 380,28 грн/МВт-год.; із 1 квітня 2023 року — до 430,25 грн/МВт-год.; із 1 липня 2023 року — до 485,10 грн/МВт-год.
Однак, за розрахунками Укренерго, економічно обгрунтований тариф на передачу у 2023 році мав би становити 636,17 грн/МВт-год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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