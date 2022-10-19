Укренерго з початку війни отримало допомогу від пʼяти європейських операторів — Finance.ua

Укренерго з початку війни отримало допомогу від пʼяти європейських операторів Вчора 10:45 — Фондовий ринок

НЕК «Укренерго» від початку великої війни отримала допомогу у вигляді постачання обладнання та матеріалів з боку п’яти європейських операторів системи передачі (ОСП).

Зокрема, таку допомогу надали бельгійська Elia, польська PSE, італійська Terna, а також німецькі Amprion та 50 Hertz.

«Від початку війни європейські системні оператори на власний поклик допомагають нам, щоб наші ремонтники могли швидше відновлювати мережі, зруйновані ракетними обстрілами ворога. Вони особисто дбають про те, щоб обладнання було доставлено якнайшвидше», — йдеться в повідомленні.

Остання партія допомоги та обладнання надійшла від бельгійської Elia. Компанія надала Україні нові генератори, ізолятори для повітряних ліній електропередачі, провід та муфти для їх з’єднання загальною вартістю кілька сотень тисяч євро.

Найперша допомога надійшла у березні від польського системного оператора PSE, який також наприкінці травня надав українській стороні трансформаторне обладнання, зокрема з власного аварійного запасу.

Також у липні співробітник одного з найбільших ОСП Німеччини Amprion українець Віталій Круш доставив до українського кордону для підстанцій «Укренерго» два генератори.

«Очікується різне обладнання від інших ОСП та міжнародних партнерів», — наголосили в компанії.

У НЕК пояснили, що системні оператори добре розуміють важливість і складність швидкого відновлення інфраструктури в Україні.

«Кожен внесок у те, щоб наші мобільні ремонтні бригади могли швидше відновлювати пошкоджені мережі, замінювати зруйновані ракетами трансформатори, ми дуже цінуємо», — резюмували в «Укренерго».

Економічна Правда За матеріалами:

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