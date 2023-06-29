«Укренерго» виконало більше половини робіт плану відновлення мереж — Finance.ua

«Укренерго» виконало більше половини робіт плану відновлення мереж Сьогодні 13:36 — Енергетика

«Укренерго» виконало більше половини робіт плану відновлення мереж

НЕК «​​Укренерго» виконало близько 50−60% із запланованого обсягу відновлювальних робіт в магістральній мережі.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає пресслужба «Укренерго».

«Попереду ще багато роботи, але у нас для цього є людські ресурси та необхідне обладнання. Наразі над відновленням працюють близько 1,5 тисяч наших фахівців», — заявив керівник компанії під час брифінгу.

Він додав, що національна енергокомпанія робить все можливе для ефективної підготовки енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Зокрема, темпи відновлювальних робіт, у порівнянні з мирним часом, вдалось прискорити в 5−6 разів.

Для цього компанія залучає допомогу від міжнародних донорів та активно працює над пошуком й замовленням нового обладнання на заміну знищеному, залучаючи для цього фінансову допомогу країн-донорів.

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Зокрема, «Укренерго» вже акумулювало на відновлення та підготовку енергосистеми до опалювального сезону близько 900 млн євро фінансування у різних формах (гранти, кредити, перепрофілювання).

У компанії підкреслили, що завдяки підписаному меморандуму з ЄБРР є можливість працювати над збільшенням цієї цифри, щоб використати ці ресурси для підготовки до зими.

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«Зараз йдуть активні переговори з ЄБРР по цьому проекту. Я не буду передчасно називати точну цифру, але мова йде про сотні мільйонів євро. Сподіваюсь, що в найближчі тижні ми вийдемо на підписання угоди», — додав Кудрицький.

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Економічна Правда За матеріалами:

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