«Укренерго» виконало більше половини робіт плану відновлення мереж — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укренерго» виконало більше половини робіт плану відновлення мереж

Енергетика
9
«Укренерго» виконало більше половини робіт плану відновлення мереж
«Укренерго» виконало більше половини робіт плану відновлення мереж
НЕК «​​Укренерго» виконало близько 50−60% із запланованого обсягу відновлювальних робіт в магістральній мережі.
Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає пресслужба «Укренерго».
«Попереду ще багато роботи, але у нас для цього є людські ресурси та необхідне обладнання. Наразі над відновленням працюють близько 1,5 тисяч наших фахівців», — заявив керівник компанії під час брифінгу.
Він додав, що національна енергокомпанія робить все можливе для ефективної підготовки енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Зокрема, темпи відновлювальних робіт, у порівнянні з мирним часом, вдалось прискорити в 5−6 разів.
Для цього компанія залучає допомогу від міжнародних донорів та активно працює над пошуком й замовленням нового обладнання на заміну знищеному, залучаючи для цього фінансову допомогу країн-донорів.
Читайте також
Зокрема, «Укренерго» вже акумулювало на відновлення та підготовку енергосистеми до опалювального сезону близько 900 млн євро фінансування у різних формах (гранти, кредити, перепрофілювання).
У компанії підкреслили, що завдяки підписаному меморандуму з ЄБРР є можливість працювати над збільшенням цієї цифри, щоб використати ці ресурси для підготовки до зими.
Читайте також
«Зараз йдуть активні переговори з ЄБРР по цьому проекту. Я не буду передчасно називати точну цифру, але мова йде про сотні мільйонів євро. Сподіваюсь, що в найближчі тижні ми вийдемо на підписання угоди», — додав Кудрицький.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.