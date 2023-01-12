Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит, аварійні відключення у дев’яти областях — Finance.ua
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Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит, аварійні відключення у дев’яти областях

Енергетика
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Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит, аварійні відключення у дев’яти областях
Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит, аварійні відключення у дев’яти областях
У четвер, 12 січня, зберігається значний дефіцит потужності, у дев’яти областях застосовувалися аварійні відключення.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
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«Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання. Холодна погода сприяє зростанню споживання. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення», — сказано в повідомленні.
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В Укренерго наголошують, що загальний дефіцит в енергосистемі — це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.
За матеріалами:
Finance.ua
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