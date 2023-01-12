Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит, аварійні відключення у дев’яти областях — Finance.ua

Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит, аварійні відключення у дев’яти областях Сьогодні 11:50 — Енергетика

Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит, аварійні відключення у дев’яти областях

У четвер, 12 січня, зберігається значний дефіцит потужності, у дев’яти областях застосовувалися аварійні відключення.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Читайте також В Укренерго пообіцяли покращення ситуації з електроенергією на вихідних

«Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання. Холодна погода сприяє зростанню споживання. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення», — сказано в повідомленні.

В Укренерго наголошують, що загальний дефіцит в енергосистемі — це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.