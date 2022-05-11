«Укренерго» успішно здійснила першу оплату за «зеленими» єврооблігаціями — Finance.ua
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«Укренерго» успішно здійснила першу оплату за «зеленими» єврооблігаціями

Вчора 15:44Енергетика
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НЕК «Укренерго» успішно здійснила першу оплату відсотків за зобов’язаннями за «зеленими» єврооблігаціями сталого розвитку на суму $28,4 млн.
Про це повідомили в компанії.
Власники цінних паперів отримали свої виплати згідно графіка, визначеного умовами випуску єврооблігацій.Випуск єврооблігацій пройшов в листопаді 2021 року.
Отримані кошти «Укренерго» в повному обсязі використало для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення обсягів ВДЕ.
Нагадаємо, НЕК «Укренерго» здійснила свій перший випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку на $825 млн, ставка дохідності — 6,875%.
Це найбільший випуск єврооблігацій українських корпоративних емітентів, а також найбільший випуск «зелених» єврооблігацій емітентами з України та пострадянського простору.
Також серед українських емітентів це перший випуск цінних паперів, які є одночасно інструментом для інвестицій в «зелену» енергетику та сталий розвиток.
За матеріалами: Finance.ua
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