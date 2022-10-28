"Укренерго" скасував відключення світла у Київській області: ситуація в Києві — Finance.ua

"Укренерго" скасував відключення світла у Київській області: ситуація в Києві Вчора 10:20 — Енергетика

Оператор системи передачі «Укренерго» скасував екстрені відключення світла у Київській області, що були запроваджені у четвер внаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Наразі світло повернулося всім споживачам у Києві, де застосовувались екстрені відключення світла. «З 00:45 28 жовтня усі домівки мешканців Київської області зі світлом», — повідомили у компанії.

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Водночас ситуація в енергосистемі залишається напруженою, тож ДТЕК закликає споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади почергово, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00.

Також компанія радить правильно включати електроприлади після стабілізаційного відключення, щоб запобігти одночасному значному зростанню навантаження та аваріям на електромережах. Зокрема — не вмикати прилади одночасно після повернення світла та вимикати з мережі прилади й освітлення у кімнатах, де немає людей.

Ситуція в Києві

Як пише КМДА, 28 жовтня за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Києві продовжуються екстрені відключення світла

Графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, не актуальні. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання

Якщо після стабілізаційного відключення не з’явилось світло — повідомте про це через чат-бот ДТЕК.

помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів. В КМДА також просять споживати електроенергіюБізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.

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