"Укренерго" повідомило про ворожі влучання по об’єктах інфраструктури — Finance.ua

"Укренерго" повідомило про ворожі влучання по об’єктах інфраструктури Сьогодні 10:36 — Енергетика

"Укренерго" повідомило про ворожі влучання по об’єктах інфраструктури

росія 14-й раз завдала масованого терористичного ракетного удару по енергосистемі України. Є влучання на кількох об’єктах високовольтної інфраструктури.

Про це повідомляє Укренерго.

«Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях», — сказано в повідомленні.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми «Укренерго» вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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