"Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію, - УВЕА — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію, - УВЕА

Енергетика
352
"Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію, - УВЕА
"Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію, - УВЕА
Компанія «Укренерго» планує перерахувати держпідприємству «Гарантований покупець» близько 8-10 млрд грн для виплати заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики до кінця 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) за підсумками робочої зустрічі учасників ринку ВДЕ та галузевих асоціацій з керівником «Укренерго».
Як зазначається, за попередніми оцінками «Укренерго», розрахунки по системних обмеженнях мають бути повністю здійсненні протягом середини серпня-початку вересня 2022 року, а виплати за послугу зі збільшення частки з ВДЕ будуть закриті протягом четвертого кварталу 2022 року.
Читайте також
«До кінця року, НЕК „Укренерго“ планує заплатити ДП „Гарантований покупець“ близько 8-10 млрд грн», — вказують в УВЕА.
За інформацією керівника «Укренерго», джерелами виплат коштів підприємствам ВДЕ частково можуть бути ЄБРР, яку найближчим часом «Укренерго» має отримати у вигляді нового траншу у сумі 97 млн євро. На виплати за зелену електроенергію планується спрямування також частини прибутку, який компанія отримує від продажу перетинів для експорту електроенергії в країни ЄС.
НЕК «Укренерго» також висловило однозначну думку щодо можливості підвищення рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ за поставлену електроенергію у 2022 році. На думку компанії, з урахуванням фінансової ситуації на ринку, максимальний рівень виплат на який можуть розраховувати виробники з ВДЕ до кінця 2022 року, становитиме не більше 40%.

Зелена енергетика та війна: чи є світло в кінці енергетичної залежності від рф

«Натомість учасники ринку, які взяли участь у дискусії, висловили переконання, що в держави є фінансова можливість довести даний рівень до 60%», — зазначають в УВЕА.
Як повідомлялося, на думку народної депутатки Людмили Буймістер, низький рівень розрахунків перед виробниками електроенергії із відновлюваних джерел енергії ставить під загрозу енергетичну безпеку та боротьбу з російською енергетичною політикою.
За її словами, платежі перед «зеленою» генерацією з березня знаходяться на такому критичному рівні, що ледве покривають операційні затрати підприємств. Багато компаній вже на межі банкрутства, і якщо це станеться, то подальше зміцнення нашої енергетичної безпеки та протистояння брудній російській енергетичній політиці стане під питанням.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.