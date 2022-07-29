"Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію, - УВЕА — Finance.ua

"Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію, - УВЕА Вчора 06:34 — Енергетика

"Укренерго" планує перерахувати 8-10 млрд гривень для виплати боргів за "зелену" електроенергію, - УВЕА

Компанія «Укренерго» планує перерахувати держпідприємству «Гарантований покупець» близько 8-10 млрд грн для виплати заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) за підсумками робочої зустрічі учасників ринку ВДЕ та галузевих асоціацій з керівником «Укренерго».

Як зазначається, за попередніми оцінками «Укренерго», розрахунки по системних обмеженнях мають бути повністю здійсненні протягом середини серпня-початку вересня 2022 року, а виплати за послугу зі збільшення частки з ВДЕ будуть закриті протягом четвертого кварталу 2022 року.

«До кінця року, НЕК „Укренерго“ планує заплатити ДП „Гарантований покупець“ близько 8-10 млрд грн», — вказують в УВЕА.

За інформацією керівника «Укренерго», джерелами виплат коштів підприємствам ВДЕ частково можуть бути ЄБРР, яку найближчим часом «Укренерго» має отримати у вигляді нового траншу у сумі 97 млн євро. На виплати за зелену електроенергію планується спрямування також частини прибутку, який компанія отримує від продажу перетинів для експорту електроенергії в країни ЄС.

НЕК «Укренерго» також висловило однозначну думку щодо можливості підвищення рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ за поставлену електроенергію у 2022 році. На думку компанії, з урахуванням фінансової ситуації на ринку, максимальний рівень виплат на який можуть розраховувати виробники з ВДЕ до кінця 2022 року, становитиме не більше 40%.

«Натомість учасники ринку, які взяли участь у дискусії, висловили переконання, що в держави є фінансова можливість довести даний рівень до 60%», — зазначають в УВЕА.

Як повідомлялося, на думку народної депутатки Людмили Буймістер, низький рівень розрахунків перед виробниками електроенергії із відновлюваних джерел енергії ставить під загрозу енергетичну безпеку та боротьбу з російською енергетичною політикою.

За її словами, платежі перед «зеленою» генерацією з березня знаходяться на такому критичному рівні, що ледве покривають операційні затрати підприємств. Багато компаній вже на межі банкрутства, і якщо це станеться, то подальше зміцнення нашої енергетичної безпеки та протистояння брудній російській енергетичній політиці стане під питанням.

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