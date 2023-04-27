«Укрэнерго» перевірять через зупинку експорту електроенергії до Словаччини — Finance.ua

«Укрэнерго» перевірять через зупинку експорту електроенергії до Словаччини Сьогодні 10:45 — Енергетика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) призначила позапланову перевірку системного оператора НЕК «Укренерго». Це рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП в середу.

«Ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини є позаштатною. Тому що на сьогоднішній день це фактично єдине джерело реальних грошей, яке могло б підтримати енергосистему України і забезпечити виконання аварійно-відновлювальних робіт», — наголосив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Він зазначив, що внаслідок зупинки експорту Україна щоденно втрачає до 20 млн гривень.

«Це пов’язано з тим, що йдуть обмеження „зеленим“ через профіцит, яким „Укренерго“ потім сплачує відповідну суму коштів. Ця електроенергія могла бути необмеженою і продаватися на експорт», — підкреслив очільник НКРЕКП.

Нагадаємо, Словаччина зупинила закупівлі української електроенергії, тому що в Україні процес проведення аукціонів на розподіл перетину не приведено у відповідність до стандартів Євросоюзу.

Також голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що у березні Україна могла отримати близько 500 млн грн від експорту електроенергії.

УНІАН За матеріалами:

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