Укренерго отримає від Світового банку 240 млн доларів грантової допомоги — Finance.ua

Укренерго отримає від Світового банку 240 млн доларів грантової допомоги Сьогодні 10:45 — Енергетика

Укренерго отримає від Світового банку 240 млн доларів грантової допомоги

Міжнародний банк з реконструкції та розвитку надасть Укренерго близько 240 млн доларів грантових коштів. Їх спрямують на закупівлю високовольтного обладнання для підстанцій та пристроїв підвищення стійкості енергосистеми. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, пише УНН.

Зазначається, що така допомога дозволить зміцнити енергетичну безпеку та забезпечити надійність живлення українських споживачів.

Одна частина коштів буде спрямована на закупівлю і встановлення спеціальних пристроїв, що підвищують стабільну роботу української енергосистеми — STATCOM, а інша — на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, яке зазнало пошкоджень від ударів російських ракет та дронів.

«Ми готуємо наші об'єкти до проходження наступного опалювального сезону і робимо все можливе для сталого енергозабезпечення країни. Також „Укренерго“ виконує важливу технічну умову ENTSO-E для посилення нашого з'єднання з європейською мережею», — сказав Кудрицький.

Він додав, що пристрої STATCOM не лише підвищать стійкість української енергосистеми, а й позитивно впливатимуть на збалансованість всієї об'єднаної європейської континентальної мережі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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