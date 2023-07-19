Укренерго отримає від Світового банку 240 млн доларів грантової допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укренерго отримає від Світового банку 240 млн доларів грантової допомоги

Енергетика
27
Укренерго отримає від Світового банку 240 млн доларів грантової допомоги
Укренерго отримає від Світового банку 240 млн доларів грантової допомоги
Міжнародний банк з реконструкції та розвитку надасть Укренерго близько 240 млн доларів грантових коштів. Їх спрямують на закупівлю високовольтного обладнання для підстанцій та пристроїв підвищення стійкості енергосистеми. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, пише УНН.
Зазначається, що така допомога дозволить зміцнити енергетичну безпеку та забезпечити надійність живлення українських споживачів.
Одна частина коштів буде спрямована на закупівлю і встановлення спеціальних пристроїв, що підвищують стабільну роботу української енергосистеми — STATCOM, а інша — на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, яке зазнало пошкоджень від ударів російських ракет та дронів.
«Ми готуємо наші об'єкти до проходження наступного опалювального сезону і робимо все можливе для сталого енергозабезпечення країни. Також „Укренерго“ виконує важливу технічну умову ENTSO-E для посилення нашого з'єднання з європейською мережею», — сказав Кудрицький.
Він додав, що пристрої STATCOM не лише підвищать стійкість української енергосистеми, а й позитивно впливатимуть на збалансованість всієї об'єднаної європейської континентальної мережі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.