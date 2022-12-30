Укренерго отримає €70 мільйонів від спеціального фонду ЄБРР — Finance.ua

Укренерго отримає €70 мільйонів від спеціального фонду ЄБРР
НЕК «Укренерго» отримає грант у розмірі 70 млн євро від спеціального фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю енергетичного обладнання.
Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький у Фейсбуці.
«Ці 70 мільйонів євро будуть використані виключно для закупівлі обладнання, яке необхідне для відновлення надійної роботи енергетичної інфраструктури України», — зауважив він.
Також Кудрицький нагадав, що Укренерго вже підписало з ЄБРР угоди, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності компанії.
Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дала дозвіл на підписання двох кредитних угод для НЕК «Укренерго» — на 300 млн євро та 32,5 млн євро.
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