Укренерго отримає €70 мільйонів від спеціального фонду ЄБРР — Finance.ua

Укренерго отримає €70 мільйонів від спеціального фонду ЄБРР Сьогодні 18:42 — Казна та Політика

Укренерго отримає €70 мільйонів від спеціального фонду ЄБРР

НЕК «Укренерго» отримає грант у розмірі 70 млн євро від спеціального фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю енергетичного обладнання.

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький у Фейсбуці

«Ці 70 мільйонів євро будуть використані виключно для закупівлі обладнання, яке необхідне для відновлення надійної роботи енергетичної інфраструктури України», — зауважив він.

Також Кудрицький нагадав, що Укренерго вже підписало з ЄБРР угоди, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності компанії.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дала дозвіл на підписання двох кредитних угод для НЕК «Укренерго» — на 300 млн євро та 32,5 млн євро.

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Укрінформ За матеріалами:

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