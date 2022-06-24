«Укренерго» отримало від ЄБРР перші 50 млн євро на підвищення ліквідності — Finance.ua

«Укренерго» отримало від ЄБРР перші 50 млн євро на підвищення ліквідності 24.06.2022, 19:14 — Енергетика

НЕК «Укренерго» отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) перші 50 млн євро, перенаправлених у рамках кредитних угод на підвищення ліквідності, та планує закрити ними борги на ринку допоміжних послуг протягом наступних двох тижнів, повідомив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Юрій Бойко.

«Так, справді, перші 50 млн євро від ЄБРР вже на рахунках „Укренерго“. Компанія планує їх витратити на оплату боргів, що виникли на ринку допоміжних послуг, погасивши їх практично повністю. Майже половину з цих коштів має отримати ПАТ „Укргідроенерго“, серед найбільших отримувачів коштів також „Київтеплоенерго“, Харківська ТЕЦ-5, „Енергоатом“ та теплова генерація ДТЕК», — сказав Бойко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Читайте також Верховний Суд визнав борги Укренерго перед ДТЕК Ахметова на 2,35 млрд грн

Він зазначив, що це станції, які працюють за командами диспетчера, забезпечуючи стабільну роботу енергосистеми та її енерговузлів.

За його словами, конвертація валюти у гривню та оплата згаданих боргів, за інформацією від менеджменту компанії, планується протягом наступних двох тижнів.

Водночас, він додав, що від ЄБРР та Європейського інвестиційного банку найближчим часом очікується ще майже 170 млн євро за ідентичним механізмом — узгодження зміни цільового використання коштів у рамках уже чинних кредитних угод та в межах кредитних ліній.

«По суті це призупинення фінансування низки інвестиційних проектів з метою швидкого фінансування ліквідності компанії, що дозволить, не отримавши коштів від своїх дебіторів (ряд генеруючих компаній, ОСР, постачальників тощо), заплатити своїм кредиторам (за фактом лише генеруючим компаніям)», — пояснив член наглядової ради НЕК.

Бойко також додав, що напрацьовується ще низка відповідних рішень щодо МФО.

Як повідомлялося, у травні 2022 року ЄБРР для екстреної підтримки ліквідності ухвалив рішення дозволити НЕК «Укренерго» змінити на EUR50 млн призначення існуючого кредиту, а Європейський фонд сталого розвитку вирішив надати гарантію покриття перших втрат.

«Ця підтримка є частиною обсягу в EUR1 млрд, яку ЄБРР планує реалізувати в Україні поточного року у співпраці з донорами та партнерами», — зазначали у ЄБРР.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.