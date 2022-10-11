"Укренерго" отримало 4,9 млрд гривень за експорт електроенергії в Європу з кінця червня — Finance.ua

"Укренерго" отримало 4,9 млрд гривень за експорт електроенергії в Європу з кінця червня Вчора 11:45 — Енергетика

Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах національної енергетичної компанії «Укренерго» з 30 червня по 9 жовтня, вже склала понад 4,9 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Українські Новини.

«Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж в напрямку Словаччини та Румунії, проданого на аукціонах „Укренерго“ з 30 червня по 9 жовтня 2022 р, склала понад 4,9 млрд гривень. Впродовж останнього тижня 3-9 жовтня величина проданого перетину склала 50 212 МВт-год. В одному аукціоні брали участь від 7 до 12 компаній. Загальна вартість доступу до міждержавних мереж в напрямку Польщі, який було продано на аукціонах впродовж 1-9 жовтня склала 374,88 тис. грн. В аукціонах брали участь дві компанії», — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, середньозважена ціна доступу до перетину в напрямку Румунії та Словаччини на цьому тижні знизилася на 6% до 4,748 тис. гривень/ МВт-год.

При цьому найбільша гранична ціна в одній годині склала 14,3 тис. гривень/МВт-год у напрямку Словаччини 5 жовтня в 20-й годині.

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