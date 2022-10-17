«Укренерго» не відкидає можливості впровадження графіків аварійних відключень електроенергії — Finance.ua

«Укренерго» не відкидає можливості впровадження графіків аварійних відключень електроенергії Вчора 12:56

Національна енергетична компанія «Укренерго» не відкидає можливості введення графіків аварійних відключень електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ремонтні бригади „Укренерго“ працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою. Проте, диспетчерський центр „Укренерго“ не відкидає можливості введення графіків аварійних відключень», — йдеться в повідомленні.

Компанія наголошує на важливості дотримання режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби.

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