«Укренерго» надавало Польщі аварійну допомогу — Finance.ua

«Укренерго» надавало Польщі аварійну допомогу Сьогодні 11:46 — Енергетика

«Укренерго» надавало Польщі аварійну допомогу

В ніч на понеділок, 25 грудня, « Укренерго » активувало аварійну допомогу для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт·год. З відповідним запитом звертався польський оператор PSE, повідомила НЕК у своєму Telegram-каналі

В компанії пояснили, що це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польська енергосистема в святковий період мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні, тому Україна отримала додатковий обсяг електроенергії.

Імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 17 736 МВт·год. Водночас експорт відсутній.

Знеструмлено через негоду 72 населені пункти в Донецькій, Закарпатській, Київській, Харківській областях.

До того ж через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Запорізькій області.

УНІАН За матеріалами:

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