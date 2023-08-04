Укрексімбанк продав через аукціон OpenMarket домоволодіння у Києві за 88,5 млн гривень — Finance.ua

Укрексімбанк продав через аукціон OpenMarket домоволодіння у Києві за 88,5 млн гривень Сьогодні 11:10 — Фондовий ринок

Державний експортно-імпортний банк продав через ДП «СЕТАМ» (Міністерства юстиції України) житловий будинок та рухоме майно у м. Київ за 88 453 986 гривень.

Про це йдеться у повідомленні СЕТАМ.

Загальна площа будинку: 1789,0 кв. м, житлова площа будинку: 825,5 кв. м, загальна площа земельної ділянки: 0,0696 га.

Лот забезпечений всіма необхідними комунікаціями, а саме електропостачанням, водопостачанням, каналізацією, опаленням.

Також у будівлі встановлено два ліфти. Проданий будинок розташований у діловому центрі міста — Печерську.

Точна адреса лота: м. Київ, вул. Старонаводницька, 17/2.

Як повідомляли Українські Новини, аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет.

Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.

Загальна сума продажу з початку роботи — 20,7 млрд грн.

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