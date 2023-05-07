Український виробник виготовив нову вакуумну машину (Фото) — Finance.ua
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Український виробник виготовив нову вакуумну машину (Фото)

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Український виробник виготовив нову вакуумну машину (Фото)
Український виробник виготовив нову вакуумну машину (Фото)
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив і передав замовнику вакуумну машину з обладнанням власного виробництва. Постачання відбулося за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.
Як зазначається, вакуумний автомобіль АТ ВО-0103 допоможе розв’язати питання механізованого очищення каналізаційних колодязів, а також перевезення і розвантаження нечистот в місцях утилізації.
«Асенізаційна машина з потужним вакуумним насосом, що створює розрідження в цистерні, з легкістю буде відкачувати відходи побутового або промислового походження. При всій нехитрій конструкції, вакуумна машина відповідає жорстким умовам, пов’язаним з її експлуатацією», — йдеться у повідомленні.
Вакуумне обладнання має наступні технічні характеристики:
  • Місткість цистерни — 9,5 куб.м.
  • Глибина очищення — 4,5 м.
  • Час наповнення цистерни — 10 хв.
  • Продуктивність вакуум-насоса — 360 куб. м/год.
  • Максимальне розрідження в цистерні — 0,08 МПа.
В особливості конструкції входять додаткові опції та оснащення спецтехніки.
Раніше завод АЛЬФАТЕКС виготовив і передав замовнику партію сучасних автовишок.
За матеріалами:
mmr.ua
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