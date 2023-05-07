Український виробник виготовив нову вакуумну машину (Фото) — Finance.ua

Український виробник виготовив нову вакуумну машину (Фото) Сьогодні 03:33

Український виробник виготовив нову вакуумну машину (Фото)

Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив і передав замовнику вакуумну машину з обладнанням власного виробництва. Постачання відбулося за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.

Як зазначається, вакуумний автомобіль АТ ВО-0103 допоможе розв’язати питання механізованого очищення каналізаційних колодязів, а також перевезення і розвантаження нечистот в місцях утилізації.

«Асенізаційна машина з потужним вакуумним насосом, що створює розрідження в цистерні, з легкістю буде відкачувати відходи побутового або промислового походження. При всій нехитрій конструкції, вакуумна машина відповідає жорстким умовам, пов’язаним з її експлуатацією», — йдеться у повідомленні.

Вакуумне обладнання має наступні технічні характеристики:

Місткість цистерни — 9,5 куб.м.

Глибина очищення — 4,5 м.

Час наповнення цистерни — 10 хв.

Продуктивність вакуум-насоса — 360 куб. м/год.

Максимальне розрідження в цистерні — 0,08 МПа.

В особливості конструкції входять додаткові опції та оснащення спецтехніки.

Раніше завод АЛЬФАТЕКС виготовив і передав замовнику партію сучасних автовишок.

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