Український виробник виготовив і передав замовнику сучасні автовишки (фото) — Finance.ua

Український виробник виготовив і передав замовнику сучасні автовишки (фото) Сьогодні 06:02 — Фондовий ринок

Український виробник виготовив і передав замовнику сучасні автовишки (фото)

Завод спецтехніки Техкомплект виготовив і передав замовнику партію нових автовишок на базі повнопривідних шасі Iveco Daily.

Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.

«Нове замовлення для компанії „Київські регіональні електромережі“, що входить в корпорацію ДТЕК, — це три автогідропідіймача COMET 19 | 2 | 14 HQ, які цього разу встановлено на повнопривідні модифікації шасі IVECO Daily», — йдеться у повідомленні.

Крім використання повнопривідного шасі, яке дасть змогу енергетикам діставатись об`єктів, розташованих в умовах бездоріжжя та інших ускладнень руху вантажівок, в виготовлених автовишках зроблено платформу з бортами та надзвичайно місткі та зручні шухляди для зберігання інструментів та обладнання, яке використовується під час виконання відновлювальних робіт.

Модель COMET 19 | 2 | 14 HQ — це телескопічний автогідропідіймач, що встановлюється на вантажівках з мінімальною масою від 3,5 т. Максимальна робоча висота 18 м із максимальним вильотом 9(10,5, 14) м. Безпечне робоче навантаження 250(200, 80) кг. Обертання надземної частини складає 360 градусів.

MMR За матеріалами:

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