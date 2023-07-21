Український виробник представив сучасний сміттєвоз із боковим завантаженням (Фото) — Finance.ua

Український виробник представив сучасний сміттєвоз із боковим завантаженням (Фото) Сьогодні 23:28 — Фондовий ринок

Український виробник представив сучасний сміттєвоз із боковим завантаженням (Фото)

Завод комунальної техніки «АЛЬФАТЕКС» виготовив і передав замовнику сміттєвоз із боковим завантаженням АТ-4032 на шасі DAYUN моделі CGC1141.

Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу підприємства.

Об'єм кузова сміттєвоза становить 15 куб. м, а вантажопідйомність бокового маніпулятора сягає 700 кг. Сміття легко завантажується зі стандартних контейнерів об'ємом 0,75 куб.м. або євроконтейнерів об'ємом 1,1 куб.м. за допомогою бічного маніпулятора, що знаходиться з правого боку сміттєвоза. А вивантаження сміття здійснюється швидко та легко самоскидним способом.

«Механізм пресування дозволяє досягти оптимального ступеня ущільнення 4:1 в залежності від щільності ТПВ. Така ефективність забезпечить значну економію пального та зниження кількості ходок до сміттєзвалища. Тепер працівники комунального підприємства зможуть більше зосередитися на інших важливих справах та працювати ще ефективніше. Робота пресуючого механізму доступна в ручному режимі», — йдеться у повідомленні.

Сміттєвоз має наступні технічні характеристики:

колісна формула — 4×2;

повна маса — 14 000 кг;

колісна база — 4100 мм;

марка двигуна — WEICHAI WP4.1NQ190E50;

потужність двигуна, — 136 кВт (184 к.с.);

КПП — FAST 8MT (механічна 8-ступінчаста);

паливний бак — 150 л (алюмінієвий);

гальмівна система — з ABS.

У списку оснащення значаться кондиціонер, подушка безпеки водія, пневмосидіння водія, електросклопідіймальники, протитуманні фари, дзеркала заднього виду з підігрівом, круїз-контроль та магнітола з підтримкою Bluetooth.

Нагадаємо, днями «АЛЬФАТЕКС» виготовив і передав замовнику нову автовишку шасі DAYUN CGC1060 з новою кабіною.

MMR За матеріалами:

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