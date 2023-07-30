Український виробник представив новий 5-кубометровий бензовоз (Фото) — Finance.ua

Український виробник представив новий 5-кубометровий бензовоз (Фото) 30.07.2023, 00:36 — Фондовий ринок

Український виробник представив новий 5-кубометровий бензовоз (Фото)

Завод спецтехніки від «Техкомплект» спільно із компанією «УкрЄвроМаз» виготовив сучасний бензовоз АПЗ-5. Для створення моделі було використано шасі JAC N90.

Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.

«Нове шасі має більшу монтажну довжину рами, тому конструктивно цей автопаливозаправник має вбудований модуль видачі та обліку палива, який розташовано за цистерною, в окремому відсіку. Опціонально можливо розташувати міні-АЗС за кабіною», — йдеться у повідомленні.

Автопаливозаправник (V=5 м 3 ) призначений для перевезення рідких нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м 3 , і навіть заправки транспортних засобів через лічильник; зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану нижче за рівень цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, що встановлений на автоцистерні. Може бути виготовлений одно-, двосекційним.

Бензовоз оснащений 3,8-літровим дизельним двигуном потужністю 152 кінські сили та 6-ступінчастою механічною трансмісією.

MMR За матеріалами:

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