Український виробник представив автомобіль з бортовою платформою та краном-маніпулятором (фото) — Finance.ua
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Український виробник представив автомобіль з бортовою платформою та краном-маніпулятором (фото)

Фондовий ринок
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Компанія «Спец-Ком-Сервіс», яка працює під брендом «POLYCAR» завершила виробництво автомобіля з бортовою платформою та краном-маніпулятором.
Український виробник представив автомобіль з бортовою платформою та краном-маніпулятором (фото)
За основу було взято шасі автомобіля Isuzu NPR75L-M, яке завдяки своїм розмірам та експлуатаційним характеристикам ідеально підходить для монтажу надбудов саме такого роду.
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Сама бортова платформа побудована з холоднокатанних гнутих профілів і швелерів, оброблених двокомпонентними акриловими ґрунтами і антикором, тоді як борти, для полегшення конструкції виконані з анодованих алюмінієвих профілів, а в якості підлоги використана вологостійка бакелітова фанера.
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За матеріалами:
MMR
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