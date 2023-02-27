Український виробник представив автомобіль з бортовою платформою та краном-маніпулятором (фото) — Finance.ua

Український виробник представив автомобіль з бортовою платформою та краном-маніпулятором (фото) Сьогодні 22:18 — Фондовий ринок

Компанія «Спец-Ком-Сервіс», яка працює під брендом «POLYCAR» завершила виробництво автомобіля з бортовою платформою та краном-маніпулятором.

За основу було взято шасі автомобіля Isuzu NPR75L-M, яке завдяки своїм розмірам та експлуатаційним характеристикам ідеально підходить для монтажу надбудов саме такого роду.

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Сама бортова платформа побудована з холоднокатанних гнутих профілів і швелерів, оброблених двокомпонентними акриловими ґрунтами і антикором, тоді як борти, для полегшення конструкції виконані з анодованих алюмінієвих профілів, а в якості підлоги використана вологостійка бакелітова фанера.

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