Український ШІ-стартап Zeely залучив $1 млн інвестицій — Finance.ua

Український ШІ-стартап Zeely залучив $1 млн інвестицій Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Український стартап Zeely, який розробляє застосунок на основі штучного інтелекту для створення й просування сторінок малого та середнього бізнесу в соцмережах, залучив $1 млн інвестицій.

Про це повідомляє TechCrunch.

Фінансування надане низкою фондів: Vesna.Capital, ZAS Ventures і Angel One Fund, Imaguru Ventures і бізнес-ангелами. Компанія стверджує, що цього року вона досягне ARR у розмірі $3 млн.

Стартап Zeely заснували українці Дмитро і Ярослав Самойлюки та Аліна Бондаренко, які раніше потрапили у список молодих лідерів 30 under 30 у Європі за версією Forbes.

Користувачі Zeely переважно із США, Великобританії, Бразилії та Мексики. Зазначається, що застосунок використовують компанії зі сфери послуг, як-от салони краси та догляду, автосервіси, роздрібні торговці та інші. За словами співзасновника фонду ZAS Ventures Андрія Зінчука, всього їх понад 8000, а MRR (регулярний щомісячний дохід) продукту становить понад $45 000, темп зростання — 150% щоквартально.

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